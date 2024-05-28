新品 ASHFORD アシュフォード システム手帳 ブラック レザー 皮革 6穴

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タイトル通りの商品になります。店頭展示品の為、試着等もありますので完璧な新品を望まれる方は購入はお控え下さい。多数の出品されてる中では最安値です。ダイアリー、アドレス、メモ、カードホルダーを備えており即ご使用頂けます。ご興味あれば是非ご検討下さい。手帳サイズ···B6サイズカラー···ブラック