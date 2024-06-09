ファイナルホーム マフラー



FINAL HOMEのコート「HOME1」 - 逸品セレクション | 藤巻百貨店



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FINALHOMEのマフラーです。ほとんど使う事なく保管しておりました。使用感もなく比較的キレイです。今となっては貴重なお品物となります。