美品！Paul Smith　財布

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PaulSmithの財布です。使わず自宅保管品です。新品の様なお品をお探しの方はご遠慮下さい。詳細は画像を拡大などしてよくご確認下さい。できるだけ現物と違わない様に撮影していますが、携帯での撮影のため色味などが違うと感じる場合があるかと思います。届いてから思っていたのと違ったなどのキャンセルはご遠慮下さい。ご理解頂いた上でご購入お願いします☆即購入歓迎です(^^)