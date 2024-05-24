ドミニクフランス　ネクタイ

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DominiqueFrance(ドミニクフランス)赤黒マイクロスクエアネクタイフランス発祥の高級ネクタイブランド、DominiqueFranceドミニクフランスのネクタイです定価はあのエルメスの数倍の、最高級ネクタイブランド商品状態特に目立つキズや汚れ無し他にも美品ドミニクフランスネクタイ出品しています。シャガード織といわれるフランス伝統の織機を使い複雑な模様を描いています。触った瞬間に違いが解る生地とその鮮やかなデザインは、ネクタイとしての格の違いを見せつけます。日本では帝国ホテルや三越日本橋、伊勢丹本店などでお目にかかることができます。そのドミニクフランスのコレクションの中にも7ランク存在しタグを見れば分かります【ドミニクフランスのランクと定価】CoeurdeSoie/クールドゥソワ￥126,000ArtdeSoie/アールドゥソワ￥105,000PeaudeSoie/ポードゥソワ￥63,000Crown/クラウン￥44,100ThreeStars/スリースター￥34,650TwoStars/ツースター￥28,350OneStar/ワンスター￥23,1001939年、フランス・パリのピエール・シャロン通りでルネ・ブランドーにより創業。7段階に分けられた商品の中で「星」と「王冠」は代表的な2グループです。「星」は若々しくカラフルなモデル。「王冠」はその外見と手触りにおける職人の腕の冴えが見事に生き、ドミニク・フランスの名声を確立した商品です。ネクタイを製作するにあたり、厚みのあるジャガード織は普通の絹の3倍近い密度のヘビーシルク、しかも正バイヤスに裁断する為、同じ色柄は140本しか製作されないと言われてます0