【リバーシブル】【新品タグ付き】ポールスミス PAUL SMITH ベルト

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値下げしました。【リバーシブル】【新品タグ付き】ポールスミスPAULSMITHベルトM1A-4437ブラック×ブラウン商品番号0507-085390ご覧いただきありがとうございます。リバーシブルですので両面使用可能です。保管品になります。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】商品名:ベルトブランドポールスミスカラー:ブラック×ブラウン付属品本体のみ【商品の状態】使用状況:新品タグ付きです。写真を確認の上入札をお願いします。【サイズ】全長124（バックル含む）幅3.5最短穴 バックルの先端から104最長穴 バックルの先端から114素人寸法になりますので多少の誤差はご了承下さい。返品はお受けできませんので写真を確認の上、入札をお願い致します。