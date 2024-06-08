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ひまわり　コインケース　\u0026 タオルハンカチ　（チャングンソク）
商品番号 K83862214705
商品名

ひまわり　コインケース　\u0026 タオルハンカチ　（チャングンソク）
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CollecteDeZikzinより、JKSの誕生月8月の花である「ひまわり」をモチーフとしデザインされたアイテムです。⚪︎コインケース　1個　直径約10.5cmマチ約2cm⚪︎タオルハンカチ　1枚　約25cm今治タオル　　　ビニール袋がシワになっています未使用品ですが長期自宅保管品になります。チャングンソクグンちゃんZIKZINひまわり今治タオルコインケースポーチ
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