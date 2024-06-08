ひまわり　コインケース　\u0026 タオルハンカチ　（チャングンソク）

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CollecteDeZikzinより、JKSの誕生月8月の花である「ひまわり」をモチーフとしデザインされたアイテムです。⚪︎コインケース 1個 直径約10.5cmマチ約2cm⚪︎タオルハンカチ 1枚 約25cm今治タオル ビニール袋がシワになっています未使用品ですが長期自宅保管品になります。チャングンソクグンちゃんZIKZINひまわり今治タオルコインケースポーチ