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バンズ オールドスクール 29cm ブラック 元箱付き
商品番号 J76546585088
商品名

バンズ オールドスクール 29cm ブラック 元箱付き
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先月ABCマートで新品購入したVANSバンズオールドスクール29cmブラックです。元箱付き。定価8,250円。1度履いただけです。ブラシでちりほこりを落とし、ソールは拭き取りをしています。元箱の上からエア緩衝材で包み宅配便用紙袋に入れて発送いたします。あくまで中古品のため神経質な方はご遠慮ください。ご購入時のコメントは必要ありません。即購入してください。値段交渉、取り置きには対応しておりません。支払い期限を過ぎますとキャンセルになります。迅速なお取引を心がけます。どうぞよろしくお願いいたします。
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