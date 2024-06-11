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デッドストック 80s 90s USA製 ニューエラ ベースボール キャップ
商品番号 S35505452500
商品名

デッドストック 80s 90s USA製 ニューエラ ベースボール キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80s90sニューエラ59FIFTYの出品です。サイズはM-L。スナップバックで調整出来るフリーサイズ。アメリカ製。素材はウール。赤と白の組み合わせのバイカラー。ウールなので真っ白では無く、薄い生成りの様な色味。ツバ裏がグレー。下げ札等はありませんが未使用品です。この状態で手に入れる事の難しいアイテム。この配色。お好きな方この機会に是非どうぞ。59FIFTYウールベースボールキャップメンズビンテージ帽子新品neweraニューヨークヤンキースドジャースアスレチックス帽子キャップハットCAP帽子メイドインUSAデッドストックビンテージ当時物古着アメカジSWINGSTERスイングスターPRO-TEXMONSTERENERGYモンスターエナジーREDBULLレッドブルアメ車世田谷ベース所ジョージMOONEYESムーンアイズ帽子CAP90's80'sノースフェイスthenorthfaceヌプシバルトロエルエルビーンオールドギャップoldGAPpaletownpatagoniaパタゴニアシンチラj.crewジェイクルーアノラックbarbourバブアーラルフローレンフィッシングベストnorollcomfortablereasonecwcslevel7GENウールリッチwoolrichUSAコロンビアcolumbiaalwaythフリースレトロXコーデュロイjhakxRWCHEsonofthecheesetoxgominnanothegoodcompany700fill1ldksupremecupandconeoldstussyカーハートcarharttGX1000FTCyardsalecarservicemormali\u0026iblackeyepatchWTAPSalltimersquartersnackspolarl.l.beanPOLOalwayth、Creek（クリーク）EPOCH（エポックEddieBauerPUTSbedlam
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