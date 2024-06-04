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シュプリーム　キャップ
商品番号 T81739362894
商品名

シュプリーム　キャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,870 円
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商品詳細

カラー···ブラックメルカリで購入しましたが、被る機会が無いため出品します。質問等お気軽にコメントください。(注意)前オーナーの頭のニオイが若干残っています。ファブリーズ等の処理で個人的には気にならない程度になったと思いますがあくまでも主観です。　気になる方の購入は控えてください。※コメント逃げする方は即座にブロックします。
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