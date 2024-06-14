三味線　べっ甲製撥　全長　22.5cm 先端　5.5cm

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ご覧いただきありがとうございます♪■商品三味線 べっ甲製撥 全長 22.5cm先端 5.5cm手元：プラスチック■注意事項こちらの商品は中古品です。使用にともなう傷などがございますので添付の写真をご確認後、神経質な方はご遠慮ください。素人寸法になりますのでご了承ください。■梱包プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。■発送3〜5日の間で発送させて頂きます。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。バチ鼈甲レベル···初心者