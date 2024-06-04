【非売品】ぽぽちゃん　着せかえ　ミルク　りぼんつきチュールドレス

ぽぽちゃんお得な4点セット！Amazonにもないです。新品未開封ですが、年代物のためパッケージ経年劣化ご了承ください。★ぽぽちゃん専用 着せかえシリーズ指先の練習ボタン付き くまちゃんコート※2歳以上※2017年商品★ぽぽちゃん専用 着せかえシリーズうさちゃんケーキのワンピ※2歳以上※2015年商品★ぽぽちゃん、ちいぽぽちゃん兼用着せかえシリーズリボンつきチュールドレス※2歳以上※2017年商品★ぽぽちゃん、ちいぽぽちゃんおしゃべりミルク※2歳以上 単四電池2本使用（別売り）※パッケージ破れ、破損あり※2012年商品ミルクは10年以上前の商品なので、要望がある方は事前に動くか試します。他、質問などお気軽にお問い合わせください！



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