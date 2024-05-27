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BTS テヒョン　オール　うちわ　フラッグ　うちわカバーセット
商品番号 I29325337051
商品名

BTS テヒョン　オール　うちわ　フラッグ　うちわカバーセット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSテヒョンオールLYSツアー個人うちわSYSツアーファイナル個人うちわMagicShop日本個人フラッグMOSツアー個人うちわMOSツアーオールうちわSYSファイナル公式うちわカバー全て現地購入、公式オンライン購入の正規品です。未開封なので商品にヒドイ破れなどはありませんが袋が傷んでいるのでもしかしたら商品も少し凹みがあるかもしれません。(目視では確認できませんでした。)※海外製品のため初期の傷やスレ等あります。ご理解の上ご購入ください。※購入前にコメントください。#BTS#BT21#TATA#テヒョン#テテBTS防弾少年団ジンユンギホソクナムジュンジミンSUGAVJ-HOPEテテテヒョングクカップホルダートレカステッカースローガンカップホルダーアクリルスタンドアクリルキーホルダー写真集
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