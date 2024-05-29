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- 90s ヴィンテージ バットマン・フォーエバー ムービーTシャツ
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商品詳細
90年代のBATMANFOREVER(バットマン・フォーエバー) Tシャツです。表記タグは欠損しておりますが、TM\u0026©1995DCComicsincコピーライト入りオフィシャルアイテムです。袖,裾共シングルステッチです。程良くフェード感のある古着らしい雰囲気のある一枚。年々枯渇が進み、高騰していくムービーT。中でも人気のバットマンは見つかりません。映画ファンの方ならコレクターアイテムとしても古着としても探されていた方は是非。【カラー】エンジ系【サイズ】実寸M相当（サイズ採寸（cm）着丈：64身幅：49肩幅：49袖丈：22状 態：ピンホール、変色、フェード、着用感、表記タグ欠損[画像にてご判断ください]ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。神経質な方は入札をおやめください！
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