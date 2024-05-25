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PRADA マネークリップ　ギャランティ有
商品番号 Y95269052562
商品名

PRADA マネークリップ　ギャランティ有
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し、2年ほど使用して保管しておりました。箱、ギャランティ共に残っております。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
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