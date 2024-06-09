ヴィンテージNICOLE CLUB シルク100% ボウタイ　未使用

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こんにちは(^^)ご覧頂きありがとうございます。1980年代前半ニコルクラブの物です。色が気に入ってましたが、一度も使わずにしまっておきました。絹100%金具で挟むタイプです。新品未使用ですが経年保管の為、神経質な方はお控え下さい。ご理解頂ける方、ヴィンテージお好きな方いかがでしょうか。ボウタイ蝶ネクタイYシャツスーツレトロ昭和レトロヴィンテージアンティーク