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Passione(PIRASTRO社) G線 ヴァイオリン 弦
商品番号 S77478979724
商品名

Passione(PIRASTRO社) G線 ヴァイオリン 弦
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴァイオリンの弦です。未使用ですが購入してから時間が経っているので相場よりお安く売ります。他にも色々な種類の弦を何本か出品しているので、まとめ買いご希望の方はお申し付けください。(その場合少しお安くします)#ヴァイオリン#弦#Passione#G線#PIRASTRO#楽器種類···バイオリンアクセサリー・パーツ···弦
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