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【ジャスティン着用】90s アインシュタイン tシャツ ヴィンテージ ブラック
商品番号 B73893027631
商品名

【ジャスティン着用】90s アインシュタイン tシャツ ヴィンテージ ブラック
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】cottonexpressionslimitedアインシュタイン【アイテムジャンル】tシャツmadeinmexicoヴィンテージ【特徴】○ジャスティンが着用で人気沸騰中のデザインtシャツ!○フロントにアインシュタインが描かれています！○コピーライトは1993【カラー】ブラック【状態】古着ご理解のある方よろしくお願い致します！【サイズ】　表記：M　着丈：71㎝　身幅：50㎝　肩幅：49㎝　袖丈：20㎝　※素人採寸ですので誤差はご了承下さい。
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