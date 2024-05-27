希少美品/クロムハーツ/財布/ウォレット ロンググリーシー

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商品詳細
希少美品/クロムハーツ/財布/ウォレットロンググリーシーご覧頂きありがとうございます。少し前くらいにクロムハーツの国内の正規店で購入しました。半年ぐらい使用して保管しておりました。使用感はありますが状態は非常に良いと思います。型崩れもあまり見られませんインボイスお付け致します状態は画像にて判断してください。偽物ですか？本物ですか？等の質問は全て削除します。他サイトでは700件以上お取引経験がございます。他サイトでは良い評価を多数頂いてますのでご安心ください。宜しくお願い致します。
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