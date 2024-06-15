ポロ ラルフローレン 二つ折り財布

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ポロラルフローレン二つ折り財布です。パスケース付き（取り外し可）、小銭入れはありません。●カラー：こげ茶●札入れ：２ヶ所●カード入れ：４枚分何年も前にお土産でいただいた物です。一度も使用せず、長期保管していました。箱にシール跡がありますが、財布自体はキレイです。以上を踏まえて、ご検討ください。※お値引きはご遠慮ください。