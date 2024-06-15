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Nigel Cabourn（ ナイジェルケーボン） Lybro　Usmc Cap
商品番号 J27802199775
商品名

Nigel Cabourn（ ナイジェルケーボン） Lybro　Usmc Cap
ブランド名 ナイジェルケーボン
特別価格 税込 2,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NigelCabournLybro-UsmcCapColor：BlackNavySize：　頭周り(内周)約58〜60cm/ツバの長さ約7cm　頭周りはボタンで2段階に調節できます。　*多少の誤差はご了承ください。状態：試着のみ。　　　サイズが合わなかった為、出品します。LYBRO(ライブロ)とは、1950年頃に存在した英国のワークブランド。第二次世界大戦中には政府の管理下のもと、ワークウェアを製造し軍にも納入していました。近年NigelCabournは、そのLYBROをコラボレーションという形で復刻させました。そんなLYBROよりUSMCCAPです。1940年代当時USMCやUSAFが使用していたA-3メカニックキャップからインスパイヤーされたデザインで、ツバが短めで浅めの作りのシンプルなワークキャップです。ブラックネイビーのウール生地で、シンプルなデザインながらも、一般的なベースボールキャップとは違う、作りこみ。そのまま被っても良いですが、形状を自由に作れる芯なし仕様になりますので、跳ね上げスタイルもお勧めです。
http://narcologia.ru/goods/competitive241681.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper615909.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture966041.html

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