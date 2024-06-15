Nigel Cabourn（ ナイジェルケーボン） Lybro　Usmc Cap

NigelCabournLybro-UsmcCapColor：BlackNavySize： 頭周り(内周)約58〜60cm/ツバの長さ約7cm 頭周りはボタンで2段階に調節できます。 *多少の誤差はご了承ください。状態：試着のみ。 サイズが合わなかった為、出品します。LYBRO(ライブロ)とは、1950年頃に存在した英国のワークブランド。第二次世界大戦中には政府の管理下のもと、ワークウェアを製造し軍にも納入していました。近年NigelCabournは、そのLYBROをコラボレーションという形で復刻させました。そんなLYBROよりUSMCCAPです。1940年代当時USMCやUSAFが使用していたA-3メカニックキャップからインスパイヤーされたデザインで、ツバが短めで浅めの作りのシンプルなワークキャップです。ブラックネイビーのウール生地で、シンプルなデザインながらも、一般的なベースボールキャップとは違う、作りこみ。そのまま被っても良いですが、形状を自由に作れる芯なし仕様になりますので、跳ね上げスタイルもお勧めです。



Nigel Cabourn/LYBRO USMC CAP | Dude Ranch



Nigel Cabourn - LYBRO / USMC CAP : White Head Eagle



Nigel Cabourn Lybro - Usmc Cap (Black Navy) | Daily Dress Market



Nigel Cabourn - LYBRO / USMC CAP : White Head Eagle



Nigel Cabourn Lybro - Usmc Cap (Black Navy) | Daily Dress Market



Nigel Cabourn（ナイジェルケーボン）の「【 Nigel Cabourn×LYBRO ...



Nigel Cabourn



Nigel Cabourn ナイジェル・ケーボン 通販 正規店 フェートン ...



Nigel Cabourn（ナイジェルケーボン）の「【 Nigel Cabourn×LYBRO ...



Nigel Cabourn Lybro - Usmc Cap (Black Navy) | Daily Dress Market



NIGEL CABOURN LYBRO ナイジェルケーボン ライブロ 17SS USMC CAP HB ...



Nigel Cabourn/LYBRO USMC CAP | Dude Ranch



Nigel Cabourn LYBRO・ナイジェルケーボン ライブロ】USMC CAP - JAM ...



Nigel Cabourn LYBRO・ナイジェルケーボン ライブロ】USMC CAP - JAM ...



Nigel Cabourn（ナイジェルケーボン）の「【 Nigel Cabourn×LYBRO ...