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●ダンヒル レザーベルト メタルロゴ ブラック ゴールド mm10
商品番号 F97091533740
商品名

●ダンヒル レザーベルト メタルロゴ ブラック ゴールド mm10
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　長さ:113　横幅:3　最小ウエストサイズ:95(cm、平置き)サイズ感についてはお答えし兼ねますので、こちらをご参考ください。状態美品画像ご確認ください。◎梱包圧縮梱包になりますので、シワがつく可能性がございます。◎購入場所大手リユースショップ、ブランドオークション◎一度人の手に渡ったものですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮ください。
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