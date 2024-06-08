calee レアキャップ

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商品詳細
キャリーのキャップです。黒で光沢感があり、ヴィンテージっぽい雰囲気でかっこいいです。正規取り扱い店で購入しました。定価の8000円程度だったと思います。目立った汚れや傷は無く、かなり美品です。#ヴィンテージキャップ#calee#キャリー#山田レン#90s#キャップ
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful654651.html
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