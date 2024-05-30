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ルカリオVSTARデッキ
商品番号 C64379465527
商品名

ルカリオVSTARデッキ
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ルカリオexとカイリキーVMAXを組み合わせたデッキとなります。・即購入可です。・レアリティに関わらず、すべてのカードを1重スリーブに入れた状態です。・プチプチに梱包して、濡れ対策を行い、らくらくメルカリ便にて配送となります。◆ポケモン・ルカリオex2枚・ルカリオ　2枚・リオル　4枚・カイリキーVMAX1枚・カイリキーV1枚・カイリキー　2枚・ゴーリキー　2枚・ワンリキー　2枚・ガラルサンダー　1枚・マナフィ　1枚◆グッズ・ネストボール　4枚・ハイパーボール　4枚・ポケモンいれかえ　2枚・エネルギー転送　1枚・エネルギー回収　1枚・ガッツのつるはし　4枚・ロストスイーパー　1枚・こだわりベルト　1枚◆サポート・博士の研究　4枚・ジャッジマン　2枚・サナ　2枚・ザクロ　1枚・キバナ　1枚・ボスの指令　2枚◆スタジアム・頂への雪道　2枚◆エネルギー・闘エネルギー　10枚計60枚過去の構築済みデッキ一覧はこちらから#テレサポケカ構築済みデッキ出品リストはこちら#テレサのポケカ構築済みデッキポケモンカードポケモンポケカデッキ構築済みデッキ構築済み新レギュレーションガチ構築初心者デッキ初心者オススメ格安特価スタートデッキ100マツリカアカネエリカのおもてなしブルーの探索マーレイン溶接工レッドの挑戦ムサシとコジロウリーリエの全力メイグズマ＆ハラシロナ＆カトレアマオ＆スイレンレッド＆グリーンイツキカスミ＆カンナかんこうきゃくマリィ博士の研究ビートソニアヤローシバフヨウオニオンサイトウダンデルリナポケモンごっこアロマなおねえさんマクワイーブイシャワーズサンダースブースターリーフィアエーフィーブラッキーニンフィアグレイシアインテレオンゲンガー冒険家の発見クイックボールれんげきテンタクルトゲキッスボーマンダウーラオスルガルガンチャーレムファイヤーvユニオンv-unionゲッコウガザシアンピカチュウvmaxディアルガパルキアシリーズ···構築済みデッキ・その他ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
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