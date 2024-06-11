USA限定 日本未発売モデル NAVY NIKE PRO

USA限定日本未発売モデル。アメリカ限定NIKEMLBCAP。人気のNIKEPROボディに定番のヤンキースロゴ、サイドにナイキのスウッシュロゴ。シールは剥がしました。ご理解のある方のご購入をお願いします。ゴルフ、ベースボール、トレーニングマッチすると思います！！ぜひお願い致します！趣味はゴルフです！あ、関係ないか…⭐️値下げ可能です⭐️形···ベースボール



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