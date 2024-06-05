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ドルチェ＆ガッバーナ D\u0026G エンジェルデザインバックル レザーベルト 天使
商品番号 H47006137554
商品名

ドルチェ＆ガッバーナ D\u0026G エンジェルデザインバックル レザーベルト 天使
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DOLCE\u0026GABBANAドルチェ＆ガッバーナエンジェルデザインバックルレザーベルト色黒サイズ95バックル縦7.5cm横10.5cm全長112cmウエスト85〜100cm幅4cm付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。カラー···ブラック素材···本革
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