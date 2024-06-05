エルメス レザー クラッチバック セカンドバック ボックスカーフ ジジェGM

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✦商品名 HERMESエルメス クラッチバック ジジェPM✦商品特徴＊多少の使用感はありますがまだまだ使っていただけるバックです。＊高級感があるのでドレスやフォーマルウェアとの相性抜群＊カジュアルなスタイルにも適しており普段使いもしていただけます。✦カラー ブラウン✦材質 レザー✦サイズ W33cmH27cmD1.5cm✦商品ランク AB✦ランク説明(参考)N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品✦付属品 なし✦その他こちらの商品はブランド品専門の卸売業者より購入したものです。100%本物である事をお約束いたしますので、ご安心ください。可能な限り対応させていただくので、ご不明な点やご質問がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。他にも中古ブランド品を出品しております！よろしければ見てください◡̈#ひよこの出品一覧よろしくお願いします♫