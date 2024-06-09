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- シンディーローパ ワールドツアーＴシャツ デッドストック 貴重
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商品詳細
プライド＆リスペクト２００３ツアーＴシャツ未着用です。彼女の、コンディションが良いＴシャツはめちゃくちゃ無いです。サイズは、Ｌ表記になります。肩幅／約53㎝身幅／約55㎝着丈／約68㎝こちら、新品では、もはや入手不可能品になります‼️柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···七分袖袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/displease769531.html
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