シンディーローパ ワールドツアーＴシャツ デッドストック 貴重

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プライド＆リスペクト２００３ツアーＴシャツ未着用です。彼女の、コンディションが良いＴシャツはめちゃくちゃ無いです。サイズは、Ｌ表記になります。肩幅／約53㎝身幅／約55㎝着丈／約68㎝こちら、新品では、もはや入手不可能品になります‼️柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···七分袖袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬