エルメス　HERMES ストール

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商品詳細
エルメスのコットンシルクのストールです。サイズは約66cm×185cmコットン57％シルク43％、動物やお魚の柄です。コットンなので薄く、シルクも入ってるのでとてもしなやかです。色はカーキで、男女共お使いいただけます。短時間一度の使用で新品同様です。国内百貨店のエルメスブティックでの購入です。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。
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