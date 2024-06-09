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エルメス　HERMES ストール
商品番号 K68538845769
商品名

エルメス　HERMES ストール
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのコットンシルクのストールです。サイズは約66cm×185cmコットン57％シルク43％、動物やお魚の柄です。コットンなので薄く、シルクも入ってるのでとてもしなやかです。色はカーキで、男女共お使いいただけます。短時間一度の使用で新品同様です。国内百貨店のエルメスブティックでの購入です。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。
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