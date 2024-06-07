GADID ANONIEM JUDE RED キャップ

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GADIDANONIEMのキャップになります。HPで購入しましたが、あまり似合わなかったので出品致します。大切に被っていただける方に購入していただけますと幸いです。着用回数は数回程度です。サイズはフリーサイズになります。MATERIAL:COTTON100%COLOR:REDSIZE:FREE(内寸:52-58cmブリム:7.5cm高さ:14cmお値下げ可能ですGADIDANONIEM