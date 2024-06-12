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バーバリー　ハンカチ　2枚セット　メンズ
商品番号 Y48574286223
商品名

バーバリー　ハンカチ　2枚セット　メンズ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。タオルハンカチ1枚綿100%ハンカチ　1枚ハンカチは少し広げてみたものの、未使用品です。箱は、何度か開封してますので、擦れはあります。この理由で未使用に近いにしてます。神経質な方、細かい事が気になる方はご遠慮ください。箱はお付けしますが、厚さ3㎝ギリギリですので、ビニールで水濡れ防止程度の梱包をして、ネコポスの箱に入れる感じで簡易包装となります。配送時の箱潰れは、責任をもてないので、ご了承ください。
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