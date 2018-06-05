90s vintage エロ　Tシャツ カエル　四十八手 　ビンテージ

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※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。サイズ XL着丈約65身幅約53肩幅約46袖丈約20素人寸法になります。カラー ブラック グリーン 黒 緑可愛らしいデザイン。非常にレアなアイテムです。左袖にピンホールあり。EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）sonofthecheese（サノバチーズ）newera（ニューエラ）700fill1ldk、vega、cupandcone、j.crew、puts、ape、oldstussy、supreme、アパートメント、bott、カーハート、ノースフェイス、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います。ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy等USA製80s90sヴィンテージ古着トップスであればレディースシャツTシャツの夏物からトラックジャケットスウェットパーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロンアノラックジャケット等の商品も出品中です。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。カラー···ブラック袖丈···半袖