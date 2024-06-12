シュプリーム Wool Camp キャップ ロロ・ピアーナ 黒 美品 激レア ...

SupremeWoolCampCapBlack。オンライン購入の正規品です。supremeオンラインで購入しましたが、ほとんど着用する機会がなかったため、美品です。ボディーに“LoroPiana(ロロ・ピアーナ)”社のエクストラファインウール素材を使用した高級感のあるアイテムになります。バックのアジャスターベルトはレザー仕様。ベルト部分にはシュプリームロゴの刻印入り。※写真最終ページ。ソリッドに高級感を醸し出すキャンプキャップです。完売品で非常に希少な帽子になります。貴重な逸品をぜひ。ネコポス発送ですので、ご理解頂ける方のみご購入お願いします。確実正規品です。完売品です。中々出回っていない完売品で希少なキャップになります。中古品にご了承願います。よろしくお願いいたします。プロフ必読よろしくお願いします。他にも ザ ノースフェイスやステューシー 90sエクストララージやナイキ アベイジングエイプ シュプリームなどのブランドを始めスウェット、パーカー、Tシャツ、長袖、ヴィンテージ 物などを出品していますので是非他の商品もご覧ください。



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