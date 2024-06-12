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BELTON ベルトン マジックジョンソンTシャツ レイカーズ　サイズL
商品番号 D24443861618
商品名

BELTON ベルトン マジックジョンソンTシャツ レイカーズ　サイズL
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,900 円
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商品詳細

BELTONベルトンマジックジョンソンEarvin\"Magic\"JohnsonJr.,ロサンゼルス・レイカーズ　NBAバスケ90s90年代ヴィンテージTシャツ総柄カラーブラック素材　綿100％　コットン製造国USAアメリカ製サイズL肩幅　約54cm身幅　約48cm袖丈　約22cm着丈　約70cm#ゆんshopメンズカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
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