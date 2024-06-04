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【Christian Dior】美品 ストライプ レジメンタル シルク ネクタイ
商品番号 U39264821729
商品名

【Christian Dior】美品 ストライプ レジメンタル シルク ネクタイ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主人の物です。2年程前に購入したそうです。ネクタイはどれも2.3回身に付けて仕舞い込んでいたので、状態はかなり良いと思います♪【ブランド】クリスチャンディオール【色】ブラック【素材】絹100％【実寸サイズ】大剣幅画像参照※状態は良好ですが、ユーズド商品のため完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。中古商品である事をご理解いただける方のみご検討くださいませ！美品ネクタイストライプレジメンタルシルクブラック複数ご購入で更にお得に！↓↓↓こちら↓↓↓#あかりネクタイ一覧#ネクタイ#シャツ#クリスチャンディオール#ストライプ#レジメンタル#ビジネス#スーツ#オフィス#カジュアル#フォーマル#小物　　柄・デザイン...ストライプカラー...ブラック　　　　　　　Lot.TFwkd21/35.3（1.6）
http://narcologia.ru/goods/financier703860.html
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