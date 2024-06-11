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★レア・2022年製★ supreme Sロゴ　デニムキャップ
商品番号 N68237716793
商品名

★レア・2022年製★ supreme Sロゴ　デニムキャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,231 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年製大人気のシュプリームのSロゴキャップになります。デニム黒です。浅めでシンプルにかっこいいです♪類似商品が増えてしまったので、整理の為にこちらは出品します。目立つ汚れや傷はございません。是非ご検討宜しくお願いします。SUPREMEシュプリームカラー：黒Size：フリー●商品説明SUPREME(シュプリーム)1994年にジェームズジェビア氏がスケートボードの専門ウェアブランドが無い事を嘆き創立したブランド“SUPREME”。藤原ヒロシ氏が日本に紹介し、人気、知名度共に高くなり、NYやイタリアなど幅広く展開しています。カラー···黒
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