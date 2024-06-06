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Special One スペシャルワン Fresh Air イベント Tシャツ
商品番号 O81066528550
商品名

Special One スペシャルワン Fresh Air イベント Tシャツ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,136 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます★ジャマイカンミュージック＆カルチャーをベースに枠に捕われず流行に左右されないワン・アンド・オンリーなストリートウェアを展開中の「Special1Clothing」が東海のサウンド「SAMURAISUPERPOWER」と「FRESHAIR200810thAniversary」の為にコラボして制作された、激レアTシャツになります★袋からは取り出しましたが、新品、未使用、非売品です★左袖にワッペンと背面右下に粋な刺繍あります★サイズはXXLでカラーはホワイトです★●着丈74cm●●身幅62cm●●肩幅56cm●●袖丈24cm●これから出品させていただくのでチェックしてくれたら嬉しいです★#katosanReggaeレゲエボブマーリーriddimt.o.kbountykillervybezkartelmovadoWaynemarshalsizzleword21mr.VegasmadcobracapletonbeeniemanelephantmanlexxuszumjayladysawAnthonybGreensleevesrhythmalbumdubHankuncornheadfat-dredspiderlifestylerudeboyfaceyo-yo-crueedmightyjamrockfireballnanjamanboogiemanmightycrownpushimMinmiredrichb-ninjahPersiaboxerkidtakafinsunsetmaximumchehonRyotheskywalkerFujiyamaspicychocolateguidingstarindependent湘南乃風若旦那浪花男卍line九州男ラスタ希少レア寿君導楽Mison-bnanjamanjingteng網シャツmetisj-rexxxrankintaxipusimkentygrossg2ngheadrueedmoomin
http://narcologia.ru/goods/pompous375523.html
http://narcologia.ru/goods/recycling360414.html
http://narcologia.ru/goods/browse321191.html
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