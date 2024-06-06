Special One スペシャルワン Fresh Air イベント Tシャツ

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ご覧頂きありがとうございます★ジャマイカンミュージック＆カルチャーをベースに枠に捕われず流行に左右されないワン・アンド・オンリーなストリートウェアを展開中の「Special1Clothing」が東海のサウンド「SAMURAISUPERPOWER」と「FRESHAIR200810thAniversary」の為にコラボして制作された、激レアTシャツになります★袋からは取り出しましたが、新品、未使用、非売品です★左袖にワッペンと背面右下に粋な刺繍あります★サイズはXXLでカラーはホワイトです★●着丈74cm●●身幅62cm●●肩幅56cm●●袖丈24cm●これから出品させていただくのでチェックしてくれたら嬉しいです★#katosanReggaeレゲエボブマーリーriddimt.o.kbountykillervybezkartelmovadoWaynemarshalsizzleword21mr.VegasmadcobracapletonbeeniemanelephantmanlexxuszumjayladysawAnthonybGreensleevesrhythmalbumdubHankuncornheadfat-dredspiderlifestylerudeboyfaceyo-yo-crueedmightyjamrockfireballnanjamanboogiemanmightycrownpushimMinmiredrichb-ninjahPersiaboxerkidtakafinsunsetmaximumchehonRyotheskywalkerFujiyamaspicychocolateguidingstarindependent湘南乃風若旦那浪花男卍line九州男ラスタ希少レア寿君導楽Mison-bnanjamanjingteng網シャツmetisj-rexxxrankintaxipusimkentygrossg2ngheadrueedmoomin