Paul Smith (ポール・スミス) 日本製 レザーベルト メンズ

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商品詳細
PaulSmith(ポール・スミス)日本製レザーベルトメンズです。色はダークブラウンです。サイズ表記L２。実寸でご確認ください。実寸平置き全長：１１０・８有効：８６・５～９６・５幅：３・２センチです。状態はユーズド感あります。バックル傷、１番目の穴周りがダメージありです。でも日本製でとても素敵なベルトです。他にもいろいろ出品しています。素材···本革
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http://narcologia.ru/goods/assessor96403.html
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メンズ ベルト ｜ポール・スミス
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Paul Smith(ポールスミス)メンズ リバーシブルレザーベルト サイズ調整可能 eps22s211 M1A-4437-CCUT ブラック/ブラウン
ベルト/L/MADE IN JAPAN/レザー/BRD/メンズ
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