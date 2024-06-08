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未使用級　バーバリー　ベルト　レザー　クロコ型押し　ロゴ型押し　ユニセックス　黒
商品番号 X83935902636
商品名

未使用級　バーバリー　ベルト　レザー　クロコ型押し　ロゴ型押し　ユニセックス　黒
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品説明バーバリー　BURBERRYベルト　クロコ型押し　レザー　本革ロゴ型押し　シルバー金具メンズ　レディース　ユニセックス◆カラー黒ブラック◆サイズ全長155cm（金具込み）穴までの長さ80.5cm〜90.5cm幅3.5cm◆状態著しい傷や汚れはありません今後も長く活用できる一品です説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください◆発送箱はありませんビニールに包み、紙袋で発送致します⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますプロフィールの確認よろしくお願い致します大手リサイクルショップで購入　100%正規品です出品一覧ページです　#SLアパレル一覧最後までご覧頂きありがとうございました。No.
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