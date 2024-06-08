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TAKEO KIKUCHI 二つ折り財布
商品番号 L17902328151
商品名

TAKEO KIKUCHI 二つ折り財布
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック目立った傷はありません。小銭入れに少し汚れがありますが、気にならない程度かと思います。状態は写真でご確認ください。
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