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ディオール オム Bee ビー 蜂 長財布 ロングウォレット
商品番号 M97667880578
商品名

ディオール オム Bee ビー 蜂 長財布 ロングウォレット
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディオールオムBeeビー蜂長財布ロングウォレットラウンドファスナーレザーブラックシルバー金具ブランドDiorHOMMEディオールオム商品名長財布商品番号-カラーブラックサイズ横　19.5cm　縦　9.5cm　奥行　2.5cm　　素材レザー付属品-ランクABランクコメント外面：全体薄キズ/薄スレ(小)・金具薄キズ(小)　中面：レザー薄キズ(小)・N.N刻印管理番号0209-a4713n※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/reboot727436.html
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