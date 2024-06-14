ディオール オム Bee ビー 蜂 長財布 ロングウォレット

ディオールオムBeeビー蜂長財布ロングウォレットラウンドファスナーレザーブラックシルバー金具ブランドDiorHOMMEディオールオム商品名長財布商品番号-カラーブラックサイズ横 19.5cm 縦 9.5cm 奥行 2.5cm 素材レザー付属品-ランクABランクコメント外面：全体薄キズ/薄スレ(小)・金具薄キズ(小) 中面：レザー薄キズ(小)・N.N刻印管理番号0209-a4713n※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます



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