クロムハーツ　キャップ　CHROME HEARTS

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商品詳細
クロムハーツ CHROMEHEARTSキャップ グリーン イエローヤフオクで購入 付属品はありません。正規品状態は非常にいいですがタグが少し黄ばんでます。中古品ですのでご理解のほどよろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/shuttle93625.html
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