ルイヴィトン エシャルプロゴマニア マフラー ブラック

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2使用に差し支えるようなダメージはございません。黒色はお洋服にも合わせやすく、ユニセックスでご愛用いただけます。この時期の冠婚葬祭にも使えるので、黒は１つ持っていると安心です⭐︎気になる点がございましたらコメント欄からお願い致します。着画以外でしたら画像の追加等できます。よろしくお願い致します。素材···ウール、シルクカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック素材···シルク