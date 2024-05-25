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ルイヴィトン エシャルプロゴマニア マフラー ブラック
商品番号 D89450012236
商品名

ルイヴィトン エシャルプロゴマニア マフラー ブラック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2使用に差し支えるようなダメージはございません。黒色はお洋服にも合わせやすく、ユニセックスでご愛用いただけます。この時期の冠婚葬祭にも使えるので、黒は１つ持っていると安心です⭐︎気になる点がございましたらコメント欄からお願い致します。着画以外でしたら画像の追加等できます。よろしくお願い致します。素材···ウール、シルクカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック素材···シルク
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