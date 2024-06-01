hideフルーツオブザルームUSA製TシャツLスタッフSTAFFレモネード緑ヒデ

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商品詳細
\"\"ご覧頂き誠に有り難うございます””★フォロー割★始めました☺︎フォローして下さった方には、表示価格から①1万円未満→10%引き②1万円以上→一律2000円引きさせて頂きます。※フォロー後ににコメント欄にて「フォローしました！」とお知らせ下さい☺︎コチラ以外の商品は→#福助アット古着屋さん↑全てのアイテムは検索されませんので、プロフから「その他の出品」をご覧いただいた方が確実です☺︎☺︎気軽にコメントお願い致します☺︎◎HIDEDOOHICKIETEE◎『90’sVintageMadeinUSA』・SIZE『L』・実寸SIZE(約とお考え下さいませ）『肩幅50cm身幅53cm着丈77cm』☆色：グリーン☆素材：コットン・hideさんのDoohickieTシャツで、90s米国製、ボディはもちろんFRUITOFTHELOOMの当時物ボディ。状態も問題ありません。お探しの方へ、是非。☆状態：ダメージやこれといった汚れ等なく質感も良好ですので、問題なく着用して頂けるコンディションです。10段階で8〜9程のお勧め美品です。・入金後の即日or翌日には発送させて頂きますので、すぐに使用して頂けるかと思います＊※年末年始やGW等、またはプライベートの所用などで、発送出来ない日はプロフィールに記載致しております✴︎\"\"宜しくお願い致します”\"#福助アット古着屋さん#古着ヒデhideXX-JAPANJAPANフルーツオブザルームFRUITOFTHELOOM80s90s米国製MADEINUSAスタッフSTAFFレモネードピンクスパイダーVintageヴィンテージビンテージ
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