正規品COACH コーチ リバーシブル メンズベルト

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バックルは2個あります、ベルトはリバーシブルですので、バックルとの組み合わせで4通りにお使い頂けます。カラー：グレー＆blackサイズ：ベルト部分の長さ120㎝です。(幅3.8㎝）長い場合はカットしてお使い下さい。