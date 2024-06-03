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ZARD 枕付きタオルケット　ベストシングルコレクション〜軌跡〜予約特典　未使用
商品番号 L39608682771
商品名

ZARD 枕付きタオルケット　ベストシングルコレクション〜軌跡〜予約特典　未使用
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪こちらはZARDBESTTheSingleCollection〜軌跡〜の予約特典の枕付きタオルケットです！未使用のまま大切に保管しておりました。ZARDの青い袋付きです☆サイズ枕／縦約43cm　　高さ約15cmタオルケット縦　約75cm横　約156cm未使用で大切に保管しておりましたが、一度人の手に渡ったことをご理解頂ける方のご購入をお願い致します。なかなか出回らない激レア品ですので早いもの勝ちです♪
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