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- ZARD 枕付きタオルケット ベストシングルコレクション〜軌跡〜予約特典 未使用
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♪こちらはZARDBESTTheSingleCollection〜軌跡〜の予約特典の枕付きタオルケットです！未使用のまま大切に保管しておりました。ZARDの青い袋付きです☆サイズ枕／縦約43cm 高さ約15cmタオルケット縦 約75cm横 約156cm未使用で大切に保管しておりましたが、一度人の手に渡ったことをご理解頂ける方のご購入をお願い致します。なかなか出回らない激レア品ですので早いもの勝ちです♪
http://narcologia.ru/goods/plaque105807.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy182953.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion673278.html
ZARD 枕付きタオルケット ベストシングルコレクション〜軌跡〜予約特典 未使用
ZARD 枕付きタオルケット ベストシングルコレクション〜軌跡〜予約特典 未使用
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http://narcologia.ru/goods/plaque105807.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy182953.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion673278.html
ZARD 枕付きタオルケット ベストシングルコレクション〜軌跡〜予約特典 未使用
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