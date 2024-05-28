美品！NIKE30周年記念モデルAIRMAX90 Recraft セイル

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ご覧いただきありがとうございます。SNKRSで購入しました。2,3回着用のみの美品です。大切にしていたので雨の日は履いてないですし、素足でも履いていません。保管はシューキーパーを利用し除湿剤を入れ暗所にて保管しておりました。神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願い致します。ナイキNIKEAIRMAX90NRGRECRAFTエアマックス90リクラフト30周年記念モデル再構築スニーカー白ホワイトCT2007-100メンズメインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEエアマックス90