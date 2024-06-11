11/4まで特別値下げ　新品　ドゥベージュ　メンズ　コードバン二つ折り財布　黄

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Dubeigeドュベージュのコードバン二つ折り財布です。定価26400円の商品です。外側のコードバン革の質感は値段に見合う、見た目の美しい艶感と触り心地の非常に良い、高級感のある財布だと思います。内側の革も柔らかめで出し入れしやすそうに思います。革はイタリア産で製造は日本になります。品質は非常に良さそうに思います。内側カードポケットなどもしなやかで、カードの出し入れもしやすそうに思います。札入れにも1つカードポケットがあります。厚みは3cmとなっていますが、実際触ってみると、むしろ薄めで使いやすそうに感じました。値段以上に満足度の高そうな財布ですので、プレゼントなどにもおすすめです。素材:外側 馬革、内側 牛革色:イエロー値下げには応じておりませんので、よろしくお願い致します。