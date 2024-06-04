HERMESエルメスエトリエリバーシブルベルトのご紹介です。バックルはレアなエトリエバックルです。通常のHバックルに飽きた方、他人と被りたく無い方にお勧めです。写真ではブラックにみえますが、バーガンディのようなダークブラウンです。ブランドリサイクルショップ購入の鑑定済み正規品です。●サイズ:バックル 約3.3×4.1cmベルト 約97×2.9cmウエスト 約7982.58587.5cm(4穴)●カラー:バックル ゴールドベルト ダークブラウン/ブラウン●状態:バックルは小傷あり。ベルトも多少の使用感、追加穴が御座いますが中古品にしては比較的美品で、バックルベルト共にまだまだこれからも末長くご使用頂けます。●付属品:無し●その他、注意事項:神経質な方はご遠慮ください。中古品にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。



HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト85 ダークブラウン/ブラウン-



HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト85 ダークブラウン ...



HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト85 ダークブラウン/ブラウン-



HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト85 ダークブラウン ...



HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト85 ダークブラウン ...



Hermes - HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト85 ダーク ...



エルメス(Hermes) メンズ エトリヴィエール レザー ベルト ブラウン ...



ベルト 《エトリヴィエール》 32 | Hermès - エルメス-公式サイト



Hermes - HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト85 ダーク ...



HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト80 レアバックル 美品-



新品 エルメス ベルト コンスタンス H型ゴールドバックル 黒×ブラウン ...



HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト110 希少メンズサイズ ...



春のコレクション エルメス レディースリバーシブルベルト ダーク ...



Hermes - HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト85 ダーク ...



エルメス(Hermes) メンズ エトリヴィエール レザー ベルト ブラウン ...