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商品詳細
HERMESエルメスエトリエリバーシブルベルトのご紹介です。バックルはレアなエトリエバックルです。通常のHバックルに飽きた方、他人と被りたく無い方にお勧めです。写真ではブラックにみえますが、バーガンディのようなダークブラウンです。ブランドリサイクルショップ購入の鑑定済み正規品です。●サイズ:バックル 約3.3×4.1cmベルト 約97×2.9cmウエスト 約7982.58587.5cm(4穴)●カラー:バックル ゴールドベルト ダークブラウン/ブラウン●状態:バックルは小傷あり。ベルトも多少の使用感、追加穴が御座いますが中古品にしては比較的美品で、バックルベルト共にまだまだこれからも末長くご使用頂けます。●付属品:無し●その他、注意事項:神経質な方はご遠慮ください。中古品にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。
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HERMESエルメス エトリエリバーシブルベルト85 ダークブラウン/ブラウン-
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