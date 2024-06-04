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日本未発売　ニューエラ　キャップ　2個セット￼
商品番号 P52943750747
商品名

日本未発売　ニューエラ　キャップ　2個セット￼
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのNEWERAで買った、サンディエゴパドレスのキャップ2個セットです。サイズは7と4分の1です。ほぼ着用していないので美品です。おでこの部分に関しても綺麗で3,4枚目の写真をご覧ください。カラー···ブルー形···ベースボール
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