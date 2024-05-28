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59FIFTY MLBオンフィールド CITY CONNECT ブルワーズ
商品番号 B51387691538
商品名

59FIFTY MLBオンフィールド CITY CONNECT ブルワーズ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未着用品です！ニューエラオンラインストアで購入しました。サイズ　7-1/42022MLBCityConnectSeriesのユニフォームに合わせたキャップコレクション。ミルウォーキーにあるジェネラル・ミッチェル国際空港の略「MKE」とミルウォーキーの市外局番「414」を合わせたロゴデザイン。
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