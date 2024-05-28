59FIFTY MLBオンフィールド CITY CONNECT ブルワーズ

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商品詳細
新品未着用品です！ニューエラオンラインストアで購入しました。サイズ 7-1/42022MLBCityConnectSeriesのユニフォームに合わせたキャップコレクション。ミルウォーキーにあるジェネラル・ミッチェル国際空港の略「MKE」とミルウォーキーの市外局番「414」を合わせたロゴデザイン。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit758986.html
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